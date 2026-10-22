ФІФА обрала США господарем першого жіночого клубного ЧС у 2028 році — Al Jazeera

ФІФА оголосила, що США приймуть перший жіночий клубний чемпіонат світу з футболу. Турнір триватиме з 5 до 30 січня 2028 року, повідомляє Al Jazeera English.

Участь 16 клубів

У дебютному турнірі виступлять 16 провідних клубів з усіх шести континентальних конфедерацій. У ФІФА заявили, що запровадження змагання стане важливим етапом професіоналізації та глобального розвитку жіночого клубного футболу. Організація розраховує, що турнір надасть елітним клубам світовий майданчик для змагань, які відбуватимуться раз на чотири роки.

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Турнір перенесли на два роки

Спочатку перший жіночий клубний чемпіонат світу планували провести у 2026 році, однак ФІФА перенесла його на 2028-й. У федерації пояснили це прагненням забезпечити окреме вікно в календарі після жіночого чемпіонату світу 2027 року та перед літніми Олімпійськими іграми 2028 року в Лос-Анджелесі. Обираючи США господарем, ФІФА також врахувала досвід країни в організації турнірів федерації, рівень інфраструктури й послуг, а також інтерес до жіночого футболу.

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