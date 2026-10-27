FIFA огляне міста-кандидати ЧС-2030 у трьох країнах — Channel NewsAsia

FIFA у листопаді та грудні 2026 року проведе інспекції міст і стадіонів, що претендують на проведення матчів чемпіонату світу 2030 року в Іспанії, Португалії та Марокко. Делегація організації оцінюватиме придатність арен для проведення ігор, повідомляє Channel NewsAsia.

Міста для інспекції

У Марокко візити заплановані до Агадіра, Касабланки, Феса, Марракеша, Рабата й Танжера. У Португалії делегація FIFA відвідає Лісабон і Порту, а в Іспанії — Барселону, Більбао, Лас-Пальмас, Мадрид, Сан-Себастьян, Севілью та Сарагосу.

У FIFA зазначили, що під час процесу відбору можуть додатково оглянути й інші спортивні об'єкти. Остаточний перелік арен організація ще не затвердила.

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Фінал і розподіл матчів

Місце проведення фіналу чемпіонату світу 2030 року також поки не визначили. За даними агентства, Іспанія та Марокко змагаються за право прийняти вирішальний матч турніру.

Розподіл матчів між аренами та типи поєдинків, які відбудуться на кожному стадіоні, FIFA визначатиме після затвердження остаточного списку міст-господарів і подальшої роботи над календарем. Перші три матчі турніру мають пройти в Аргентині, Уругваї та Парагваї на вшанування сторіччя першого чемпіонату світу, проведеного 1930 року в Уругваї.

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