FIFA оголосила тендер на медіаправа ЧС-2030 у США — CNBC

FIFA оголосила тендер на американські медіаправа на трансляції чоловічого чемпіонату світу з футболу 2030 року. Потенційні партнери також матимуть можливість придбати права на чемпіонат світу 2034 року. Заявки прийматимуть до 19 листопада, а обрати нового медіапартнера організація планує до кінця року.

Права на два турніри

Чемпіонат світу 2030 року відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко, а турнір 2034 року прийматиме Саудівська Аравія. FIFA воліла б продати права на англомовні та іспаномовні трансляції одним пакетом одному партнеру. Це відрізняється від моделі для ЧС-2026, коли англомовні права належали Fox, а іспаномовні — Telemundo, що входить до NBCUniversal.

За даними CNBC, інтерес до участі в торгах раніше виявляли YouTube, Netflix, Amazon і Disney. Керівники медіакомпаній у липні припускали, що права можуть коштувати від 1,5 млрд до 2 млрд доларів. Востаннє FIFA продавала американські телевізійні права на чоловічий чемпіонат світу у 2011 році.

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Можливі спільні заявки

Директор FIFA з бізнесу Ромі Гай заявив, що організація готова розглядати як пропозиції від одного покупця на весь пакет, так і спільні заявки, зокрема від стримінгового сервісу та традиційного мовника. Після завершення прийому заявок представники FIFA планують наприкінці листопада провести особисті зустрічі з медіакомпаніями у США. Організація може звузити коло претендентів і запросити фінальні пропозиції або одразу визначити переможця.

Часові пояси та безкоштовні трансляції

Різниця в часових поясах може вплинути на вартість прав: матчі ЧС-2030 проходитимуть у Європі та Північній Африці, а Ер-Ріяд, де відбудеться турнір 2034 року, випереджає Нью-Йорк на сім годин. Водночас Гай очікує, що щодня матчі будуть доступні у зручний для американської аудиторії час. Якщо права отримає стримінгова платформа, FIFA планує забезпечити безкоштовний доступ до певної кількості ігор — через субліцензування або безкоштовну версію сервісу.

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