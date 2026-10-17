ФІФА покарала Іспанію частковим закриттям стадіону — BBC Sport

ФІФА зобов’язала Іспанію провести наступний міжнародний товариський матч із частково закритими трибунами. Санкція пов’язана з матчем проти Єгипту, що відбувся 31 березня на стадіоні RCDE у Барселоні, Іспанія. Під час гри частина домашніх уболівальників неодноразово скандувала дискримінаційні вигуки щодо мусульман.

Закриття 15% місць

Як повідомляє BBC Sport, Іспанія має закрити 15% місць на стадіоні, передусім на трибунах за воротами. За погодженням із ФІФА ці місця можуть надати представникам громадських або спеціальних груп, зокрема сім’ям, студентам та організаціям, що протидіють дискримінації.

ФІФА також оштрафувала Іспанську футбольну федерацію на 20 тисяч доларів, що у джерелі еквівалентно 15 тисячам фунтів стерлінгів. Дисциплінарне провадження проти федерації відкрили через вигуки, які ФІФА охарактеризувала як ісламофобські та ксенофобські.

Уболівальників було чути приблизно на 10-й хвилині першого тайму та ще раз на початку другого. На екрані стадіону показали антидискримінаційне попередження, яке повторили після перерви. Частина глядачів відреагувала на це свистом. Товариська гра завершилася з рахунком 0:0.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція федерації

Після інциденту Іспанська футбольна федерація засудила антимусульманські вигуки, а головний тренер Луїс де ла Фуенте назвав їх неприйнятними. Водночас у письмових поясненнях, оприлюднених ФІФА, федерація стверджувала, що вигуки не становили дискримінаційної поведінки. Дисциплінарний комітет ФІФА відхилив цей аргумент.

Наступна потенційна дата товариського матчу Іспанії припадає на червень. Якщо команда вийде до фінальної частини Ліги націй, виконання санкції перенесуть на одну з вільних дат кваліфікації Євро-2028 наступної осені.

Єгипетська футбольна асоціація після матчу засудила вигуки як неприйнятний расистський вчинок. Водночас вона заявила, що дії невеликої групи вболівальників не вплинуть на тісні відносини між футбольними федераціями Єгипту та Іспанії.

Читай нас у