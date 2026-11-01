ФІФА пригрозила заходами через футбольні спори в судах Кенії — Nation Kenya
ФІФА попередила Футбольну федерацію Кенії (FKF), що може вжити передбачених статутом заходів проти осіб або структур, які передають футбольні спори до судів загальної юрисдикції. Про це Nation Kenya повідомляє з посиланням на лист світового футбольного органу до виконувача обов’язків генерального секретаря FKF Денніса Гічеру.
Лист ФІФА до федерації
Листа надіслали електронною поштою 5 жовтня, а його копію отримала Африканська конфедерація футболу (CAF). У ФІФА заявили, що зафіксували зростання кількості справ щодо футбольного управління в Кенії, які розглядають звичайні суди.
Організація наголосила на принципах автономії футболу та забороні звернення до звичайних судів. У листі зазначено, що порушення цих принципів може бути передане на розгляд органів ФІФА для визначення відповідних заходів згідно зі статутом організації.
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Арбітраж замість судів
ФІФА звернула увагу на статтю 69 конституції FKF. Її перший пункт забороняє передавати футбольні питання до звичайних судів, а наступні пункти передбачають арбітражний порядок врегулювання спорів. Такі справи мають розглядати незалежний арбітражний трибунал, визнаний FKF або CAF, або Спортивний арбітражний суд у Лозанні.
У Кенії спортивні спори уповноважений розглядати Трибунал зі спортивних спорів. Водночас сторони, незадоволені його рішеннями, дедалі частіше оскаржують їх у Високому суді. Цього року FKF фігурувала щонайменше у п’яти таких справах.
Серед них — спір клубу Kariobangi Sharks щодо підвищення та вибування команд у Прем’єр-лізі FKF. Клуб оскаржив застосування регламенту 2025 року, за яким його мали автоматично перевести до Національної суперліги. Також у квітні сама федерація звернулася до Високого суду після рішення частини її Національного виконавчого комітету про відсторонення президента FKF Хусейна Мохаммеда та члена комітету Юсуфа Абдалли.