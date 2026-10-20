ФІФА відсторонила тренера Єгипту Хассана на три матчі — TimesLIVE

ФІФА відсторонила головного тренера збірної Єгипту Хоссама Хассана на три матчі, а нападника Мустафу Зіко — на п’ять матчів після критики арбітра поєдинку з Аргентиною на чемпіонаті світу. Про санкції, за даними TimesLIVE, повідомила Єгипетська футбольна асоціація.

Санкції після матчу з Аргентиною

Єгипет програв Аргентині з рахунком 2:3 у матчі 1/8 фіналу. 60-річний Хассан після гри заявив, що помилки арбітра вплинули на виліт його команди з турніру. Зіко в післяматчевому інтерв’ю образив суддю.

Ще на три матчі відсторонили Ібрагіма Хассана — брата-близнюка головного тренера та директора національної збірної Єгипту. В Єгипетській футбольній асоціації повідомили, що Хоссам та Ібрагім Хассани пропустять по три матчі, тоді як Зіко відсторонено на п’ять ігор.

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Можлива апеляція

Єгипетська футбольна асоціація запросила у дисциплінарного комітету ФІФА докладне обґрунтування рішення, щоб оцінити юридичні можливості та визначити, чи подаватиме апеляцію.

У матчі з Аргентиною Зіко не зарахували гол через фол на початку атаки. Наприкінці зустрічі, за рахунку 2:2, єгипетські футболісти також вимагали призначити пенальті. Керівник суддівського департаменту ФІФА П’єрлуїджі Колліна захистив роботу арбітрів, заявивши, що такі звинувачення можуть спричинити погрози суддям та їхнім родинам.

Хоссам та Ібрагім Хассани можуть пропустити листопадові матчі Єгипту проти Малаві у кваліфікації Кубка африканських націй, а також першу гру міжнародного вікна в березні. Зіко не зможе виступати до червня.

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