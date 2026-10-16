FIFA внесе зміни до статті 27 Дисциплінарного кодексу — Dawn

У Цюриху, Швейцарія, FIFA планує внести зміни до статті 27 Дисциплінарного кодексу після суперечки навколо рішення призупинити виконання автоматичної одноматчевої дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогана. Про це після засідання Ради FIFA повідомила Бельгійська футбольна асоціація, пише Dawn.

Зміни до статті 27

Стаття 27 дозволяє у виняткових обставинах призупиняти виконання дисциплінарного покарання. Її застосування у справі Балогана після червоної картки дало футболістові змогу зіграти проти Бельгії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Президентка Бельгійської футбольної асоціації та членкиня Ради FIFA Паскаль Ван Дамме заявила, що проєкт поправок разом із поясненням конкретних обставин справи Балогана мають подати на затвердження на наступному засіданні Ради FIFA. Воно заплановане на 16 грудня в Досі.

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Запити бельгійської федерації

Бельгійська асоціація раніше просила FIFA пояснити, як саме застосували статтю 27 у цій справі. За її словами, вона не отримала вичерпних роз’яснень щодо критеріїв, за якими норму можуть застосовувати в подібних випадках.

Також федерація просила FIFA запевнити у відсутності зовнішнього втручання в дисциплінарне провадження, пояснити виняткові обставини для застосування статті та гарантувати асоціаціям-членам право бути заслуханими в майбутніх дисциплінарних справах. За даними бельгійської сторони, FIFA наголосила, що її судові органи ухвалюють рішення незалежно, а робота над змінами до статті вже триває.

Суперечка посилилася після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента FIFA Джанні Інфантіно переглянути санкцію щодо Балогана. Це викликало запитання щодо незалежності дисциплінарного процесу.

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