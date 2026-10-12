Fifpro: 59% футболісток назвали фінанси причиною можливого завершення кар’єри — BBC News

Глобальне опитування понад 800 футболісток, проведене профспілкою Fifpro, засвідчило, що 59% респонденток назвали фінансові причини можливим чинником дострокового завершення кар’єри. Ще 46% вказали на психологічний стрес, тоді як у попередньому дослідженні Fifpro 2017 року цей показник становив 13%, повідомляє BBC News.

Усі учасниці опитування виступали за клуби найвищого дивізіону у своїх країнах. Водночас письмовий контракт мали лише 78% опитаних, а 82% повідомили, що отримують виплати від клубу. Лише 57% зазначили, що цих коштів достатньо для покриття витрат, пов’язаних із грою у футбол.

Контракти та виплати

Професійними себе вважають 62% респонденток, 27% назвали себе напівпрофесійними футболістками, а 12% — аматорками. За визначенням FIFA, професійна гравчиня має письмовий контракт і отримує винагороду, більшу за витрати на заняття футболом.

Середня щомісячна зарплата футболісток із 2017 року зросла втричі — до 2601 долара, але медіанна зарплата становить 1669 доларів. Рівень виплат істотно відрізняється між регіонами: від 6450 доларів у Північній Америці та 3982 доларів у Центральній і Західній Європі до 878 доларів у Східній Європі та 480 доларів в Африці.

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У десяти країнах Східної Європи середня зарплата футболісток залишається нижчою за національну мінімальну зарплату. Середня тривалість контрактів зросла приблизно з одного року у 2017-му до 19 місяців, проте лише дві третини гравчинь отримують виплати протягом усіх 12 місяців року.

Психологічна підтримка та материнство

Про труднощі з психічним здоров’ям повідомили 57% учасниць опитування, і половина з них не отримувала підтримки від своїх клубів. Упродовж двох останніх сезонів 24% футболісток стикалися із затримками виплат, а 42% не мали пенсійного забезпечення.

Водночас Fifpro зафіксувала поліпшення умов щодо материнства. Якщо у 2017 році майже половина опитаних вважала, що бажання створити сім’ю може змусити їх залишити футбол, то тепер цей показник знизився до 19%. У Fifpro пов’язують зміну, зокрема, з правилами щодо материнства, які FIFA запровадила у 2021 році та оновила через два роки.

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