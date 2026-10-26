Фігуристка Амі Накаї вдруге виграла Гран-прі Франції — Taipei Times

Японська фігуристка Амі Накаї захистила титул на етапі Гран-прі Франції в Анже, набравши 219,74 бала за підсумками короткої та довільної програм. У довільній програмі 18-річна спортсменка отримала 149,08 бала — стільки ж, скільки під час перемоги на цьому турнірі торік, повідомляє Taipei Times.

Перемога після третього місця

Після короткої програми Накаї посідала третє місце, однак у довільній обійшла Анастасію Губанову та Юну Аокі. У своєму прокаті під музику з «Американця в Парижі» вона виконала потрійний аксель.

Губанова, яка представляє Грузію, здобула срібло, поступившись переможниці майже 17 балами. Для неї це перший подіум за три виступи на французькому етапі Гран-прі. Італійка Лара Накі Гутманн стала третьою: за довільну програму вона отримала особистий рекорд — 137,01 бала.

Юна Аокі лідирувала після короткої програми, але невдало виступила в довільній і залишилася поза призовою трійкою.

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Танці на льоду

У танцях на льоду перемогли олімпійські чемпіони Лоранс Фурньє Бодрі та Гійом Сізерон. Пара, яка після ритм-танцю вже була першою, завершила змагання з результатом 207,57 бала.

Друге місце посіли представники Грузії Діана Девіс і Гліб Смолкін — 193,93 бала, третіми стали американці Крістіна Каррейра та Ентоні Пономаренко — 189,36. Тренер переможців Ромен Агеноер заявив, що їхній довільний танець був бездоганним.

Лідерство в чоловічому турнірі

Після короткої програми серед чоловіків лідирує француз Адам Сяо Хім Фа. Він випереджає естонця Александра Селевка, який набрав 85,49 бала, та південнокорейця Со Мін Гю з результатом 83,83 бала. Французький спортсмен сказав, що насамперед отримав задоволення від свого виступу.

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