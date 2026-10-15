Філадельфія Юніон перемогла Чикаго Файр 3:1 після вилучення Елліотта — Interia Sport

У Чикаго, США, «Філадельфія Юніон» перемогла «Чикаго Файр» з рахунком 3:1 у матчі MLS. Господарі вели після першого тайму, однак наприкінці компенсованого до нього часу Джек Елліотт отримав червону картку. Роберт Левандовський розпочав гру у стартовому складі «Чикаго» та був замінений після третього гола гостей, повідомляє Interia Sport.

Гол перед перервою та вилучення

На старті матчу «Чикаго» мав більше ініціативи. Левандовський на восьмій хвилині перехопив м’яч і віддав передачу Бамбі, але атака не завершилася ударом. На 44-й хвилині Гайле-Селассі відкрив рахунок, реалізувавши подачу Аллена.

У першу компенсовану хвилину до першого тайму Елліотт збив Бруно Даміані, який виходив на вільну позицію. Арбітр показав футболістові червону картку, тож господарі продовжили зустріч у меншості.

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Три голи Філадельфії після перерви

Після відновлення гри «Філадельфія» швидко зрівняла рахунок: на 49-й хвилині відзначився Мілан Ілоскі. На 54-й хвилині Каван Салліван асистував Даміані, який вивів гостей уперед. На 67-й хвилині Даміані оформив дубль ударом з-за меж штрафного майданчика.

На 64-й хвилині Гайле-Селассі виконав передачу на Левандовського, але воротар Андре Блейк перехопив м’яч до удару головою. Невдовзі польського нападника замінив Філіп Цінкернагель. Наприкінці матчу Блейк відбив дальній удар Цінкернагеля та добивання Гайле-Селассі. Поразка не дозволила команді Грегга Бергалтера гарантувати собі вихід до плей-оф MLS.

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