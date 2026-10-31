Фінал жіночої Ліги чемпіонів 2027 року пройде у Варшаві 29 травня — Interia Sport
Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27 відбудеться на стадіоні PGE Narodowy у Варшаві, Польща, 29 травня 2027 року. Початок матчу запланований на 18:00. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на офіційне повідомлення УЄФА.
Перший фінал жіночого клубного турніру УЄФА в Польщі
УЄФА зазначила, що це буде перший вирішальний матч жіночих клубних змагань під егідою організації, проведений у Польщі. Варшавський Національний стадіон уже приймав п'ять матчів чемпіонату Європи 2012 року, фінал Ліги Європи 2015 року та Суперкубок УЄФА 2024 року.
Шанс для Еви Пайор зіграти у Варшаві
Польська нападниця Ева Пайор виступає за жіночу команду «Барселони», яка успішно стартувала в Лізі чемпіонів сезону 2026/27. Після трьох матчів каталонський клуб має три перемоги та різницю м'ячів 19:2.
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У нинішньому розіграші турніру Пайор забила чотири голи: оформила дубль у матчі проти команди з Парижа, а також відзначилася у зустрічах із «Ромою» та HB Køge. В останній грі «Барселона» на виїзді перемогла данський клуб HB Køge з рахунком 8:0, а Пайор забила один із м'ячів.
«Барселона» є чинною володаркою трофея. У попередньому фіналі в Осло команда перемогла «Олімпік Ліон» з рахунком 4:0, а Пайор забила два голи та завершила турнір найкращою бомбардиркою з 11 м'ячами.