Фінляндія посилить візові обмеження щодо російських спортсменів

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Міністерство закордонних справ Фінляндії запровадить нові обмеження щодо громадян рф, щоб не допустити в'їзду спортсменів із країни-агресора. Очікується, що нові правила затвердять 12 листопада. Вони спрямовані на те, щоб припинити видачу короткострокових робочих віз російським атлетам.

При цьому чинні в'їзні документи не будуть скасовувати або анулювати заднім числом, що дозволить виступити спортсменам, які вже мають візи, зокрема гравцям Національної хокейної ліги. Заплановані заходи пов'язані з проведенням у Фінляндії низки міжнародних змагань, зокрема етапу Кубка світу з лижних перегонів у Руці, Чемпіонату світу з фігурного катання у Тампере та жіночого Чемпіонату Європи з баскетболу.

Про це повідомило фінське видання Yle.

Колишній канадський хокеїст Вейн Грецкі схвалив рішення уряду Канади не видавати візи російським хокеїстам для участі в молодіжному чемпіонаті світу. На його думку, канадська влада вчинила правильно, відмовивши збірній РФ у допуску до турніру.

Шведська хокейна асоціація заявила, що не гратиме проти Росії, якщо команди зустрінуться на молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Канаді. Чоловічий турнір для збірних U20 стартує 26 грудня в Едмонтоні та Ред-Дірі.

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