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Британська рада з контролю за боксом провела термінову перевірку після висловлювань дружини Тайсона Ф'юрі про можливу шизофренію у боксера. За її результатами, Ф'юрі отримав дозвіл на поєдинок із Ентоні Джошуа.

Довгоочікуваний мегабій у надважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться за розкладом. Британська рада з контролю за боксом (BBBofC) завершила перевірку ментального здоров'я «Циганського короля» та офіційно допустила його до поєдинку.

Напередодні бій опинився під загрозою зриву, оскільки BBBofC розпочала розслідування й могла позбавити Ф'юрі ліцензії в разі підтвердження недієздатності. Проте генеральний секретар організації Роберт Сміт підтвердив, що боксер успішно пройшов усі необхідні передматчеві тести.

«Ф'юрі отримав дозвіл минулої ночі. Усі актуальні медичні обстеження пройдено успішно. Промоутера поінформували сьогодні вранці», — заявив Сміт.

Таким чином, велике британське дербі відбудеться без змін — у п'ятницю, 11 грудня, на стадіоні «Принсіпаліті» в Кардіффі.

Хвилю занепокоєння спричинила перша версія документальної стрічки про боксера від Netflix, де його дружина Періс Ф'юрі заявила, що в Тайсона діагностували шизофренію.

Стрімінговий сервіс оперативно відредагував кадри, а сама Періс спростувала власну заяву, назвавши її «помилковим формулюванням».

«Я хочу уточнити заяву, яку зробила в оригінальній версії документального фільму про Тайсона. Я згадала розмову багаторічної давнини, коли ми обговорювали стан Тайсона, і вжила слово «шизофренік». Хоча у Тайсона справді виявлялися певні симптоми, пов'язані із шизофренією, у нього немає цього захворювання і йому ніколи не ставили такий діагноз», — пояснила Періс Ф'юрі.

У самій стрічці Тайсон Ф'юрі відверто розповів про глибоку психологічну кризу, яка накрила його після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році, коли він боровся із залежностями та чув голоси в голові. Це привело до госпіталізації в червні 2016 року.

«Словами не передати ту темряву, в якій я опинився. Це було схоже на живий варіант пекельної безодні. Тривога паралізувала мене. Я просто не міг її подолати, і саме тоді пішов на прийом до психіатра в Лондоні. Вона поставила мені безліч запитань, і я підійшов під усі критерії: депресія, тривожний розлад, біполярний розлад», — розповів Ф'юрі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше Тайсон Ф’юрі повідомив про діагноз шизофренії.

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