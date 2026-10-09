Ф'юрі хоче побити Джошуа, а потім утретє вийти на бій з Усиком

0:00 / 0:00

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі розповів про свої плани перед завершенням професійної кар'єри. Ексчемпіон за версіями WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring та IBF заявив, що хоче провести бій з Ентоні Джошуа, а згодом утретє зустрітися на рингу з українцем Олександром Усиком.

«Хочу провести трилогію з Усиком, оскільки глибоко в душі знаю, що виграв ті два поєдинки. Але з якоїсь причини судді віддали йому перемогу, а не мені. Алекс теж хоче цього, оскільки глибоко всередині він думає: «Виграв я тоді чи ні?». Усик навіть зізнавався на камеру, що ці поєдинки були дуже близькими. Якби судді віддали перемогу мені, то Алекс не сперечався б.

І мені хотілося б отримати шанс виправити це. Уявіть, що це був би за спосіб завершити кар'єру! Спочатку відлупцювати цього безхатька у Кардіффі перед публікою в 80 тис. чоловік, а потім вирушити до «Медісона Сквера Гардена», щоб помститися кролику Усику», – заявив Ф'юрі.

11 грудня у Кардіффі відбудеться протистояння двох британців: на ринг вийдуть Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. Вони битимуться за пояс WBA Super.

Тайсон Ф'юрі останній свій бій проводив 24 липня 2026 року – тоді він зустрвся з поляком Маріушем Вахом, якого відправив у нокаут у 7-му раунді.

Ф'юрі та Усик двічі зустрічались у ринзі, обидва протистояння відбулись у 2024 році. Перший бій українець виграв роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114), а другий – одноголосним (116-112, 116-112, 116-112).

Про це повідомляє The Ring.

У Кардіффі подали заявку на вихід Ф’юрі та Джошуа до рингу о 1:00 — Sky Sports News.

У контракті Ф’юрі та Джошуа немає пункту про реванш — Sky Sports News.

Джошуа заявив про намір нокаутувати Ф’юрі в першому раунді — Sky Sports News.

Читай нас у