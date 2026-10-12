Ф’юрі та Джошуа розіграють титул WBA у надважкій вазі — Sky Sports News

У Кардіффі, Велика Британія, Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа проведуть бій за титул WBA у надважкій вазі. Поєдинок британських боксерів запланований на 11 грудня на стадіоні Principality Stadium. Про це повідомляє Sky Sports News з посиланням на промоутера Ф’юрі Френка Воррена.

Титул WBA буде на кону

За словами Воррена, WBA санкціонувала бій за свій основний, або «супертитул», у надважкій вазі. Раніше обидва боксери вже володіли чемпіонськими поясами у цій категорії, але згодом поступилися ними Олександру Усику.

Рішення WBA стало несподіваним, оскільки організація має володаря «регулярного» титулу — Мурата Гассієва. Він очікував підвищення до статусу повноцінного чемпіона після того, як Усик звільнив пояс WBA.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливий наступний суперник

Воррен також заявив, що хотів би організувати наступного року бій переможця зустрічі Ф’юрі — Джошуа з переможцем реваншу Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі. Їхній поєдинок має відбутися в суботу за титул WBO у надважкій вазі.

Чемпіон WBO Дюбуа повідомив Sky Sports News, що готовий вийти на ринг проти переможця бою Ф’юрі — Джошуа. За словами Воррена, його промоутерська компанія Queensberry Promotions має у своєму складі трьох із чотирьох чемпіонів надважкої ваги та планує організовувати об’єднавчі бої наступного року.

Читай нас у