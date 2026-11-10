Ф'юрі вважають фаворитом бою з Джошуа — які шанси дають букмекери

Тайсон Ф'юрі має більше шансів на перемогу в майбутньому поєдинку з Ентоні Джошуа — так вважають букмекери. За їхніми оцінками, найбільш імовірний результат бою — перемога Ф'юрі нокаутом. Британські боксери зустрінуться 11 грудня 2026 року на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі.

На перемогу Тайсона Ф'юрі букмекери пропонують коефіцієнт 1,47. Шанси Ентоні Джошуа оцінюють дещо нижче — коефіцієнт на його виграш становить 2,55. Нічия вважається найменш імовірним результатом: на неї виставили коефіцієнт 17,00. Окремо букмекери оцінили можливий спосіб перемоги кожного з боксерів. Найнижчий коефіцієнт серед усіх варіантів отримала перемога Ф'юрі нокаутом — 2,28. Якщо ж Тайсон виграє за рішенням суддів, коефіцієнт становитиме 3,66.

Для Ентоні Джошуа найімовірнішим варіантом перемоги букмекери також вважають дострокове завершення бою. На його виграш нокаутом пропонують коефіцієнт 3,50. Перемога британця за очками оцінюється значно вище — у 8,00. Водночас коефіцієнти не гарантують результату поєдинку. Вони лише відображають оцінку букмекерського ринку та можуть змінюватися залежно від контори й часу.

За що битимуться Ф'юрі та Джошуа

Поєдинок запланований на 11 грудня 2026 року. Він відбудеться на стадіоні Principality Stadium у столиці Уельсу — Кардіффі. Це буде перша професійна зустріч Ф'юрі та Джошуа, на яку вболівальники чекали багато років. На кону стоятиме вакантний титул WBA Super у надважкій вазі. Його звільнив український боксер Олександр Усик у червні 2026 року.

Обидва британці підходять до бою після перемог у липні. Ф'юрі здолав Маріуша Ваха, а Джошуа переміг Крістіана Пренгу. Тепер боксери зустрінуться між собою, щоб визначити володаря чемпіонського титулу. Таким чином, букмекери віддають перевагу Ф'юрі, але остаточний результат стане відомий лише після бою. Для обох спортсменів це шанс здобути ще один великий титул у надважкій вазі.

Колишній чемпіон світу WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер зустрінеться з австралійцем Джаєм Опетаєю в андеркарді бою Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Вечір боксу відбудеться 11 грудня на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі та транслюватиметься в усьому світі на Netflix, повідомляє The Guardian.

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