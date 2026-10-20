FIVB оголосила 32 учасників ЧС-2027 у Польщі без Росії — Interia Sport

Міжнародна федерація волейболу FIVB оголосила остаточний список учасників чоловічого чемпіонату світу 2027 року, який відбудеться в Польщі. У турнірі зіграють 32 збірні, зокрема Україна, тоді як Росія, держава-агресор, до переліку не увійшла. Про це повідомляє Interia Sport.

Турнір у п'яти містах

Змагання розпочнуться 10 вересня 2027 року, а нового чемпіона світу визначать через 16 днів. Польща втретє прийматиме світову першість: раніше турнір відбувався там у 2014 та 2022 роках.

Матчі заплановані в ERGO Arena у Тримісті, катовицькому Сподеку, Urania в Ольштині, Atlas Arena в Лодзі та TAURON Arena в Кракові. Саме краківська арена прийматиме матчі за медалі.

Автоматичні путівки отримали господарі з Польщі та чинні чемпіони світу — збірна Італії. Ще 15 команд кваліфікувалися за результатами континентальних першостей, а решту 15 місць розподілили за рейтингом FIVB. Дебютантом чемпіонату світу стане Естонія, а Данія повернеться до змагань через 61 рік.

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Участь Росії

За даними видання, збірна Росії посідала третє місце в рейтингу FIVB після Польщі та Італії, що могло забезпечити їй кваліфікацію. Водночас улітку FIVB повідомила, що російська федерація офіційно поінформувала про добровільну відмову від участі в чоловічому чемпіонаті світу 2027 року.

Керівник російського волейбольного керівництва Станіслав Шевченко заявив, що рішення про відмову ухвалили з міркувань безпеки, та назвав майбутній турнір надмірно політизованим. У 2022 році Польща разом зі Словенією перебрала проведення чемпіонату світу після позбавлення Росії права на його організацію.

Учасники чемпіонату світу

До списку увійшли Польща, Італія, Японія, Іран, Південна Корея, Туніс, Камерун, Алжир, Франція, Фінляндія, Словенія, Бразилія, Аргентина, Чилі, США, Канада, Куба, Болгарія, Німеччина, Україна, Бельгія, Туреччина, Сербія, Чехія, Греція, Румунія, Нідерланди, Мексика, Пуерто-Рико, Данія, Єгипет та Естонія.

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