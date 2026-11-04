FIVB запевнила Польщу у відсутності матчів з Росією на старті Ліги націй — Interia Sport

Польська федерація волейболу отримала від Міжнародної федерації волейболу запевнення, що чоловіча та жіноча збірні Польщі не зіграють проти команд держави-агресора Росії в інтерконтинентальній фазі Ліги націй. Про це заявив президент федерації Себастьян Свідерський, повідомляє Interia Sport.

Запевнення щодо Ліги націй

У наступному розіграші Ліги націй виступатимуть 19, а не 18 команд. Чоловіча й жіноча збірні Росії братимуть участь у змаганнях після рішення FIVB про їхнє повернення. В інтерконтинентальній фазі кожна команда проведе по 12 матчів.

За словами Свідерського, польські команди не мають зустрічатися з російськими на цьому етапі. Водночас він застеріг, що домовленість ще має бути відображена в календарі змагань. Польсько-російські матчі потенційно можливі в плей-оф, куди виходять вісім найкращих команд за підсумками першої фази. Пари чвертьфіналу визначатимуться місцями у таблиці.

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Чемпіонати світу

Свідерський також розповів про консультації Польської федерації волейболу, Міністерства спорту і туризму Польщі та FIVB щодо чоловічого чемпіонату світу 2027 року, який прийматиме Польща. За його словами, польська сторона повідомила, що не зможе гарантувати безпеку російській команді під час турніру. FIVB заявила, що Росія добровільно відмовилася від участі в цьому чемпіонаті світу.

На жіночому чемпіонаті світу, господарями якого будуть США та Канада, російська збірна виступить. Польща спочатку могла потрапити з Росією до однієї групи за рейтингом FIVB, однак федерація врахувала геополітичні обставини, і суперницями польок у групі стали німкені. За турнірною сіткою Польща та Росія можуть зіграти лише в матчі за медалі, а Росія й Україна — потенційно у півфіналі.

Свідерський заявив, що під час зустрічі зазначили можливі проблеми, якщо командам Польщі, України чи Фінляндії доведеться грати проти Росії. Він наголосив, що йдеться не про спортивні аспекти, а про безпеку. Російські збірні були відсторонені від міжнародних змагань після нападу держави-агресора Росії на Україну в лютому 2022 року.

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