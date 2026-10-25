ФК Порту переміг Жіл Вісенте 1:0, Беднарек став найкращим гравцем — Interia Sport

У Португалії «Порту» на виїзді обіграв «Жіл Вісенте» з рахунком 1:0 у матчі чемпіонату. Польські захисники Ян Беднарек і Якуб Ківіор вийшли у стартовому складі гостей та допомогли команді зберегти ворота «сухими», повідомляє Interia Sport.

Єдиний гол у зустрічі забив Борха Сайнс. Спочатку в основі «Порту» мав зіграти ще один польський футболіст — 18-річний Оскар Пєтушевський. Однак за п’ять хвилин до початку матчу Сайнс замінив його у стартовому складі, оскільки Пєтушевський відчув уколювання в лівому стегні. Видання зазначило, що це чергова м’язова травма гравця за короткий час.

Оцінки польських захисників

За даними Flashscore, Беднарек став найкращим футболістом матчу, отримавши оцінку 8 із 10. Португальський портал diadejogo.pt повідомив, що за 90 хвилин захисник виконав 90 точних передач із 99, виграв дев’ять із 13 єдиноборств, зробив три перехоплення, одне відбирання та чотири виноси. Він також двічі пробив по воротах, один удар був у площину.

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Ківіор отримав оцінку 7,6. За інформацією того самого ресурсу, він найчастіше володів м’ячем серед гравців: виконав 110 передач, із яких 100 були точними. Також поляк віддав одну передачу, що передувала удару, та одного разу пробив у площину воріт. В обороні він записав до активу одне перехоплення, три повернення м’яча та не програв жодного з п’яти єдиноборств.

Порту зберігає лідерство

Головний тренер «Порту» Франческо Фаріолі після гри назвав перемогу важливою, зважаючи на рівень суперника та необхідність команди відреагувати після матчу Ліги чемпіонів. Він наголосив, що команда продемонструвала характер і рішучість та здобула три очки. Після перемоги «Порту» має 27 очок, очолює таблицю та залишається єдиною командою з повним комплектом перемог.

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