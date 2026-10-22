Фланкерка Каллендер проведе 50-й матч за Вельс у Токіо — BBC Sport

Фланкерка Алекс Каллендер проведе 50-й матч за жіночу збірну Вельсу з регбі в поєдинку WXV Global Series проти Японії, який відбудеться 24 жовтня у Токіо, Японія. Каллендер виведе команду на поле як співкапітанка разом з Емі Вільямс, повідомляє BBC Sport.

Матч пройде на стадіоні Prince Chichibu Memorial Stadium і розпочнеться о 10:30 за британським літнім часом. 26-річна Каллендер дебютувала за Вельс у 2019 році. У червні вона повернулася на поле в матчі з «Барбаріанс», який не мав тестового статусу, згодом була визнана найкращою гравчинею зустрічі з Південною Африкою та занесла спробу в матчі проти США.

Три зміни у стартовому складі

Головний тренер Шон Лінн зробив три кадрові зміни в стартовій п'ятнадцятці порівняно з вересневою поразкою від США на Cardiff Arms Park. Після травми на фланг повертається Нел Меткалф, Серен Локвуд розпочне гру на позиції скрам-хава, а Джорджа Айоно увійде до другого ряду.

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Також Керіс Кокс перейде в центр поля, а Кіра Беван зіграє на позиції флай-хава. Лінн зазначив, що Беван прагне частіше отримувати м'яч і розвиває гру ногами, тоді як Локвуд добре проявила себе в матчах із Південною Африкою та «Барбаріанс».

Сестри Меткалф зіграють разом

Нел Меткалф і її сестра Бранвен уперше вийдуть разом у стартовому складі Вельсу в тестовому матчі. Бранвен Меткалф, якій 20 років, розпочне шостий тест поспіль і утворить пару в другому ряду з Айоно. Її 21-річна сестра Нел зіграє на крилі — це буде її перший матч за збірну після чемпіонату світу 2025 року та відновлення від травми коліна, через яку вона пропустила Кубок шести націй.

Вельс посідає 11-те місце у світовому рейтингу World Rugby, випереджаючи Японію на одну позицію. Минулого місяця японська команда програла Італії з рахунком 21:55, а також двічі поступилася Ірландії — 24:31 у WXV Global Series і 19:43 в ще одному тестовому матчі. Лінн наголосив, що суперниці небезпечні в маулі, тому валлійки не мають наміру недооцінювати Японію.

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