Флітвуд вибив Арсенал з Кубка ліги у серії пенальті — Sky Sports News

«Флітвуд Таун» вибив «Арсенал» у четвертому раунді Кубка ліги. Матч на стадіоні «Гайбері» завершився з рахунком 1:1, а команда з Ліги два перемогла у серії пенальті з рахунком 4:3 і вийшла до чвертьфіналу. Про це повідомляє Sky Sports.

Голи у матчі

Господарі відкрили рахунок на 21-й хвилині: Аарон Лупало-Бі у боротьбі переграв 17-річного захисника Марлі Салмона та пробив повз Іллана Мельє. «Арсенал» відігрався на 50-й хвилині, коли Віктор Йокереш забив зблизька після дій Седака О’Нілла, для якого це був перший матч у стартовому складі лондонського клубу.

Мікель Артета випустив у стартовому складі Йокереша та Кая Гаверца, а Мартін Едегор вийшов на поле у другому таймі. На початку зустрічі гру на сім хвилин перервали через невідомий дрон над стадіоном.

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Вилучення та серія пенальті

Наприкінці основного часу «Арсенал» залишився в меншості: Макс Доуман отримав червону картку за ймовірний удар ногою по Гаррісону Нілу. У компенсований час воротар «Флітвуда» Джей Лінч здійснив подвійний сейв після ударів Бена Вайта й Едегора.

У серії пенальті Лінч відбив удар Бруно Гімарайнша, а Конор Гогі реалізував вирішальний пенальті у ворота Мельє. «Флітвуд», який ще 2012 року виступав у нелізі, переміг чинного чемпіона Прем’єр-ліги.

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