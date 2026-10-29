Флітвуд зіграє з Евертоном або Ньюкаслом у чвертьфіналі Кубка ліги — BBC Sport

За даними BBC Sport, «Флітвуд Таун» у чвертьфіналі Кубка англійської футбольної ліги зіграє вдома проти «Евертона» або «Ньюкасл Юнайтед». Матч відбудеться на стадіоні «Гайбері», а суперник команди визначиться після поєдинку «Евертона» з «Ньюкаслом» у четвер.

Історичний вихід до чвертьфіналу

«Флітвуд Таун», який виступає в Лізі два, є найнижчим за рангом учасником, що залишився в турнірі. Клуб уперше в історії вийшов до чвертьфіналу Кубка ліги після перемоги над чинним чемпіоном Прем'єр-ліги «Арсеналом» у серії пенальті у вівторок.

До цього сезону «Флітвуд Таун» жодного разу не проходив далі третього раунду змагання. У вирішальному матчі четвертого раунду «Евертон» у четвер прийматиме «Ньюкасл Юнайтед» на стадіоні «Гілл Дікінсон Стедіум».

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Інші пари

Чинний володар трофея «Манчестер Сіті» прийме «Бредфорд Сіті» — єдиного іншого представника не Прем'єр-ліги серед чвертьфіналістів. У четвертому раунді манчестерська команда пройшла «Брайтон» лише після серії пенальті.

В інших матчах «Ліверпуль» зіграє вдома з «Борнмутом», а «Крістал Пелас» зустрінеться із «Сандерлендом» на «Селгерст Парк». «Ліверпуль» також вийшов далі в серії пенальті після матчу з «Челсі». Чвертьфінали заплановані на тиждень, що починається 14 грудня.

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