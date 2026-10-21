Фоден оформив хет-трик у перемозі Манчестер Сіті над АЕК 5:1 — Sky Sports News

«Манчестер Сіті» переміг грецький АЕК із рахунком 5:1 у матчі Ліги чемпіонів на стадіоні «Етіхад». Філ Фоден забив три м’ячі, а команда здобула другу перемогу в нинішньому розіграші турніру, повідомляє Sky Sports.

Перевага господарів у першому таймі

Рахунок на 12-й хвилині відкрив Елліот Андерсон. Фоден відзначився на 34-й хвилині після передачі Ріко Льюїса. У першому таймі футболісти «Сіті» завдали 10 ударів по воротах Альберто Бріньйолі. Аллан влучив у поперечину, а Раян Шеркі був близьким до гола.

Ерлінг Голанд у матчі не зіграв. У його відсутність на полі діяв 17-річний Флойд Самба.

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Три голи Фодена

На початку другого тайму Ставрос Піліос скоротив відставання АЕКа, забивши на 52-й хвилині. Проте через п’ять хвилин Шеркі забив третій м’яч «Манчестер Сіті» та відновив перевагу господарів у два голи.

Фоден забив ще двічі — на 65-й і 76-й хвилинах, оформивши хет-трик. Перші два його голи були забиті після асистів Льюїса. До цього футболіст не забивав протягом 10 місяців, але після гола у матчі проти «Іпсвіча» на вихідних відзначився чотири рази у двох поспіль поєдинках. Попередній хет-трик Фодена датувався квітнем 2024 року.

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