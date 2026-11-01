Фолкерк обіграв Селтік уперше з 2007 року — Sky Sports News

У Фолкерку, Шотландія, «Фолкерк» переміг «Селтік» із рахунком 2:0 у матчі шотландської Прем’єр-ліги. Для господарів це була перша перемога над «Селтіком» із 2007 року, повідомляє Sky Sports.

Два голи до перерви

Рахунок на третій хвилині відкрив Ітан Росс. Райан Стрейн виконав подачу до штрафного майданчика, а захисник «Селтіка» Кемерон Картер-Вікерс невдало вибив м’яч прямо на Росса, який відправив його у ворота.

На 38-й хвилині перевагу «Фолкерка» подвоїв Скотт Танзер. Він обіграв Картера-Вікерса та пробив у нижній кут воріт. Ще один м’яч господарів після перерви не зарахували: VAR підтвердив гру рукою Джейкоба Меррелла перед тим, як м’яч перетнув лінію воріт.

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Сейви Бейна та турнірне становище

«Селтік» мав нагоди скоротити відставання: Каміло Дуран влучив у стійку, а також кілька разів не зміг переграти воротаря Скотта Бейна. Голкіпер «Фолкерка», який раніше виступав за «Селтік», відбив удари Дурана, Гассейма Хассана, Джеймса Форреста, Бенжаміна Нюгрена та інших футболістів гостей.

Наприкінці матчу «Селтік» посилив тиск, однак забити не зміг. Після цієї перемоги «Фолкерк» піднявся на четверте місце в Прем’єр-лізі та продовжив переможну серію до чотирьох матчів. «Селтік» залишився лідером із перевагою в чотири очки над «Рейнджерс», але зіграв на один матч більше.

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