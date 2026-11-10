Формула-1 подала позов на $104 млн проти організатора Гран-прі Росії

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Керівництво автоспортивної серії «Формула-1» висунуло зустрічні фінансові вимоги до компанії «Росгонки» у розмірі $104 млн через невиконання контрактних зобов'язань.

Раніше, влітку 2025 року, російський промоутер звернувся до Високого суду Англії та Вельсу з вимогою стягнути з Формули-1 50 млн фунтів стерлінгів ($66,9 млн) компенсації за дострокове розірвання угоди та скасування етапу в Сочі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Серія остаточно припинила співпрацю з російською стороною у 2022 році. Окрім скасування Гран-прі в Сочі, розірвання контрактів призвело до втрати місця у чемпіонаті російського пілота команди «Хаас» Нікіти Мазєпіна.

Джерело: Видання Law360.

Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону Міжнародної федерації хокею (IIHF) на участь російських команд у турнірах сезону 2026–2027 років. Відсторонення діяло з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У IIHF розчаровані рішенням суду, однак заявили, що виконуватимуть його. У CAS пояснили, що федерація не надала достатніх доказів своїх побоювань щодо безпеки учасників змагань.

Голова колегії Спортивного арбітражного суду Джуліо Палермо, який очолював розгляд справи про повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань, у вересні відвідував Москву.

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