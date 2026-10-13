Формула-1 проведе Гран-прі Руанди на початку 2030-х — Asharq Al-Awsat

Формула-1 оголосила, що Руанда прийматиме етап чемпіонату світу з початку 2030-х років. Гонка має ознаменувати повернення серії до Африки приблизно через 40 років, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Контракт на десять років

Контракт на проведення Гран-прі Африки розрахований на 10 років. Гонка відбуватиметься на спеціально збудованій трасі в Бугесері, на південний схід від столиці Руанди Кігалі. У Формулі-1 заявили, що автодром буде готовий на початку наступного десятиліття.

Президент Формули-1 Стефано Доменікалі назвав оголошення знаковим моментом для чемпіонату. За його словами, із включенням Руанди до календаря серія змагатиметься на кожному заселеному континенті.

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Заява президента Руанди

Президент Руанди Поль Кагаме на презентації в Кігалі назвав проєкт успіхом і важливою подією для всього континенту, зокрема для африканських уболівальників. Він висловив сподівання, що це рішення сприятиме появі інших етапів Формули-1 в Африці.

Повернення перегонів на континент також відповідає давній меті семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона. Британський пілот, єдиний темношкірий гонщик у Формулі-1, раніше казав, що багато років домагався проведення гонки в Африці. Руанда стане третьою африканською країною, що прийматиме етап чемпіонату, який започаткували 1950 року. У 1958 році гонку провели поблизу Касабланки в Марокко.

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