Формула 1 запевнила команди у проведенні Гран-прі Катару та Абу-Дабі — TimesLIVE

Формула 1 повідомила командам, що заплановані етапи в Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах мають відбутися за графіком попри нестабільність на Близькому Сході. Про це повідомляє TimesLIVE з посиланням на звернення Формули 1 до команд, яке бачив ESPN.

Фінальні етапи сезону

Сезон Формули 1 2026 року має завершитися двома етапами в регіоні. Гран-прі Катару на трасі Лусаїл заплановане на 29 листопада, а Гран-прі Абу-Дабі на автодромі Яс-Марина в ОАЕ — на 6 грудня.

Повідомлення Формули 1 стало реакцією на відмову Yamaha від участі в гонці MotoGP, що мала відбутися цього вікенду в Катарі. Водночас командам Формули 1 порадили не робити публічних заяв щодо ситуації навколо війни в Ірані.

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Контакти з владою та резервний план

За даними ESPN, представники Формули 1 постійно контактують із відповідними органами влади Катару та ОАЕ. Організатори отримали запевнення щодо безпеки проведення перегонів за поточних умов.

Також Формула 1 має резервний варіант: якщо близькосхідні етапи доведеться скасувати, гонку 6 грудня можуть провести в італійській Імолі. Чемпіонський титул серед пілотів уже достроково здобув 20-річний Кімі Антонеллі з Mercedes — за чотири гонки до завершення сезону.

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