Форвард Беньямін Шешко вибув до січня через травму гомілки — BBC Sport

Нападник «Манчестер Юнайтед» Беньямін Шешко через травму гомілки, як очікується, буде поза грою щонайменше до січня. Про це повідомляє BBC Sport.

23-річний словенський футболіст не виходив на поле за клуб після матчу Кубка англійської ліги проти «Брайтона» 16 вересня, коли його замінили на 66-й хвилині. Шешко пройшов кілька обстежень, щоб встановити характер проблеми.

Травма після удару

За інформацією джерел BBC Sport, ідеться не про синдром медіального великогомілкового стресу, а про травму, отриману внаслідок удару. Схожа проблема турбувала форварда торік і загострилася в травні в матчі проти «Ліверпуля». Через це він пропустив три заключні поєдинки сезону в Прем'єр-лізі, а також увесь передсезонний період.

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Шешко перейшов до «Манчестер Юнайтед» із «РБ Лейпциг» у серпні 2025 року за 73,7 млн фунтів стерлінгів. Відтоді він провів за клуб 38 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав одну результативну передачу. У минулому сезоні футболіст, попри вісім пропущених ігор, став найкращим бомбардиром команди в Прем'єр-лізі разом із Браяном Мбемо — по 11 голів.

Матчі, які пропустить форвард

Цього сезону Шешко забив два м'ячі — у матчах проти «Евертона» в Прем'єр-лізі та «Сабах ФК» у Лізі чемпіонів. Його відсутність залишає головного тренера Майкла Карріка без єдиного номінального центрального нападника.

Очікується, що форвард пропустить важливі матчі Прем'єр-ліги проти «Ліверпуля» та «Арсеналу», а також щонайменше три поєдинки Ліги чемпіонів. «Манчестер Юнайтед» посідає 16-те місце в чемпіонаті та не вигравав у всіх турнірах із 10 вересня.

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