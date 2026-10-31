Форвард Пйонтек забив гол і віддав асист у Катарі — Interia Sport

Польський форвард Кшиштоф Пйонтек забив м’яч і віддав результативну передачу у матчі чемпіонату Катару, в якому «Аль-Духаїль» переграв «Аль-Вакру» з рахунком 3:1. Як повідомляє Interia Sport, 32-річний нападник відзначився другим голом у нинішньому сезоні.

Гол у першому таймі

«Аль-Духаїль» відкрив рахунок на 14-й хвилині. Пйонтек отримав передачу в межах штрафного майданчика та завдав точного сильного удару. Зустріч завершилася з рахунком 3:1, а поляк також асистував Секу Янсане, який забив третій м’яч своєї команди.

Після восьми турів «Аль-Духаїль» має 18 очок і посідає третє місце в таблиці. Команда набрала стільки ж пунктів, скільки лідер «Аль-Садд» та «Аль-Райян», який іде другим.

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Повернення до матчів чемпіонату

На старті сезону Пйонтек не потрапляв до заявки на матчі чемпіонату через зміну правил катарської ліги, що обмежили кількість іноземних футболістів на полі. У цей період він грав лише в кубкових змаганнях.

У жовтні нападник повернувся до складу на поєдинки ліги. У першій грі після цього проти «Аль-Шамаля» він також записав на свій рахунок гол і асист, а «Аль-Духаїль» тоді переміг 4:0.

За даними видання, від часу призначення Яна Урбана головним тренером збірної Польщі Пйонтек провів за національну команду два матчі. Наступний склад збірної на листопадові ігри Ліги націй мають оголосити 6 листопада.

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