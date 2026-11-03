Форвард Роналду увійшов до шортліста FIFPRO World 11 — The National

Форвард саудівського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду увійшов до шортліста з 26 претендентів на чоловічну символічну збірну світу FIFPRO 2026 року. Разом із португальцем на місце у World 11 претендують Ліонель Мессі, Ламін Ямаль та володар «Золотого м’яча» 2026 року Гаррі Кейн.

Голосування футболістів

Як повідомляє The National, щороку глобальна профспілка футболістів FIFPRO проводить голосування серед професійних гравців, які визначають склад World 11. За даними організації, у голосуванні 2026 року взяли участь 26 317 професійних футболістів із 75 країн.

Остаточний склад символічної збірної мають оголосити в понеділок, 9 листопада. Роналду потрапив до переліку невдовзі після того, як не ввійшов до фінального списку з 30 кандидатів на «Золотий м’яч», лауреатом якого став англійський нападник Кейн.

Склад претендентів

Серед воротарів до шортліста увійшли Тібо Куртуа, Еміліано Мартінес і Давід Рая. У списку захисників є Вірджил ван Дейк, Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш, Вільям Саліба та Дайо Упамекано. У півзахисті представлені, зокрема, Джуд Беллінгем, Бруну Фернандеш, Педрі, Деклан Райс, Родрі та Вітінья.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На позиціях в атаці, окрім Роналду, Мессі, Ямаля та Кейна, номіновані Ерлінг Голанд, Хвіча Кварацхелія, Кіліан Мбаппе й Майкл Олісе. Мессі раніше 17 разів потрапляв до складу FIFPRO World 11.

Жіночий World 11

FIFPRO також оприлюднила список із 26 претенденток на жіночу символічну збірну світу. До нього увійшла триразова володарка «Золотого м’яча» Алексія Путельяс. У чоловічому списку представлений марокканський захисник Ашраф Хакімі, а до жіночого увійшла марокканська футболістка Гізлан Чеббак.

Минулого тижня Роналду оформив хеттрик у матчі проти «Аль-Холуда». Після цієї гри його загальний доробок у кар’єрі, за даними видання, становить 985 голів.

Читай нас у