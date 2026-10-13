Форвард Роналду забив за Аль-Наср після затримки матчу в Ер-Ріяді — Dawn

Саудівський «Аль-Наср» переміг узбецький «Нефтчі» з рахунком 3:1 у матчі Елітної Ліги чемпіонів АФК в Ер-Ріяді. Один із голів забив португальський форвард Кріштіану Роналду. Початок зустрічі відклали на годину після того, як Цивільна оборона Саудівської Аравії за 15 хвилин до запланованого старту оголосила попередження про безпеку, повідомляє Dawn.

Голи Аль-Насра

Команда Анге Постекоглу, чинний чемпіон Саудівської Про-ліги, відкрила рахунок на 33-й хвилині: Анжело відзначився ударом із рикошетом. Дев’ятьма хвилинами пізніше Роналду подвоїв перевагу своєї команди.

Садіо Мане виконав навіс із лівого флангу, після чого Айман Ях’я грудьми скинув м’яч на Роналду. Португалець пробив у нижній кут ударом у розвороті. На шостій хвилині другого тайму Алішер Оділов скоротив відставання «Нефтчі».

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На 65-й хвилині Ікромжон Алібаєв отримав червону картку за фол проти Мохамеда Сімакана. Остаточний рахунок на 78-й хвилині встановив автогол Анваржона Гофурова.

Інші результати туру

Чинний переможець турніру «Аль-Ахлі» здобув першу перемогу в новому сезоні, обігравши еміратський «Аль-Васл» — 3:1. Роджер Ібаньєс забив на 20-й хвилині, Педру Малейру зрівняв рахунок на третій компенсованій хвилині першого тайму, а Трінкау та Фірас Аль-Бурайкан відзначилися після перерви. Після двох матчів «Аль-Ахлі» має чотири очки.

Хуссейн Рахімі забив двічі у матчі, в якому «Аль-Айн» переміг Air Force Club із рахунком 4:1 у Басрі. Іранський «Естеглал» здолав «Аль-Гарафу» — 2:1. «Пахтакор» зіграв унічию 1:1 з «Аль-Кадісією» завдяки пенальті Достонбека Хамдамова на останній хвилині, а «Трактор» розійшовся миром 0:0 із катарським «Аль-Шамалем». До плей-оф вийдуть вісім найкращих команд із 16 у ліговій фазі в кожному з регіонів — Східній та Західній Азії.

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