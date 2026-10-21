Форвардка Англії Стрейндж вибула з Кубка світу через травму коліна — BBC Sport

В Австралії форвардка другої лінії збірної Англії з регбіліг Джасмін Стрейндж вибула з Кубка світу через серйозну травму коліна, якої зазнала на тренуванні. Головний тренер команди Стюарт Барроу назвав втрату 23-річної гравчині руйнівним ударом для перспектив збірної на турнірі, повідомляє BBC Sport.

Травма на тренуванні

За словами Барроу, ушкодження сталося під час оборонного тренування. Стрейндж володіла м’ячем, виконала фінт і травмувала коліно. Тренер зазначив, що інцидент був майже випадковим і став розчаруванням для команди.

Протягом семи годин після травми гравчині провели сканування та отримали його результати, які, за словами Барроу, підтвердили найгірші побоювання. Стрейндж має повернутися до розташування команди ввечері, де її підтримають партнерки.

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Заміна у складі

Стрейндж вдало дебютувала за Англію в стартовому матчі Кубка світу: вона занесла спробу у грі проти Уельсу, яку англійки виграли з рахунком 70:6. Гравчиня виступає за австралійський клуб «Сідней Рустерс», а її мати народилася в Йоркширі.

У найближчому матчі проти чинних чемпіонок світу — збірної Австралії в Перті — Стрейндж замінить форвардка «Лідс Рінос» Люсі Мюррей. Барроу повідомив, що команда не планує викликати іншу гравчиню до завершення турніру, оскільки розраховує на 23 гравчинь, включених до складу.

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