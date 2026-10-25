Фостер об’єднав три титули, перемігши Наваррете — Sky Sports News

Боксер О’Шакі Фостер переміг мексиканця Емануеля Наваррете одностайним рішенням суддів у поєдинку в Сан-Антоніо, штат Техас, США. Завдяки цій перемозі Фостер об’єднав титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO та IBF у другій напівлегкій вазі, повідомляє Sky Sports News.

Одностайне рішення суддів

Бій відбувся у Frost Bank Center. Судді віддали перемогу Фостеру з рахунками 118:108, 118:108 та 115:111. Наваррете активно пресингував суперника, однак Фостер використовував роботу ніг і контратаки, не дозволяючи мексиканцю часто завдавати точних ударів.

У міру поєдинку Фостер діяв упевненіше та дедалі частіше вступав у розміни ударами. У 12-му раунді 33-річний боксер із міста Орандж у Техасі двічі відправив Наваррете в нокдаун, але мексиканець вистояв до фінального гонга.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мета Фостера

Після бою Фостер заявив, що продемонстрував свою універсальність, попри сумніви щодо його сили удару та здатності стримувати Наваррете. Наступною метою він назвав здобуття статусу абсолютного чемпіона світу: для цього йому потрібен ще один титул.

Наваррете визнав перевагу суперника, зазначивши, що стиль Фостера цього разу виявився ефективнішим. Він також сказав, що, можливо, міг діяти активніше, проте залишився задоволений власним виступом.

Читай нас у