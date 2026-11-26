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На поєдинок п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА до Лондона приїхали Рінат Ахметов, Дмитро Гордон, Олеся Бацман, Олександр Усик із родиною та третій президент України Віктор Ющенко.

25 листопада донецький «Шахтар» зустрічається з турецьким «Фенербахче» на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні. Перед грою українську команду прийшли підтримати відомі українці.

Серед присутніх були президент клубу Рінат Ахметов, журналіст і засновник видання «ГОРДОН» Дмитро Гордон та його дружина Олеся Бацман, яка очолює редакцію сайту.

Спільні світлини з передматчевої зустрічі Гордон опублікував в Instagram. «Вперед, "Шахтар"! Вперед, Україно!» — написав він.

На фотографіях також зображені український боксер Олександр Усик із дружиною Катериною та донькою, а також третій президент України Віктор Ющенко.

Джерело: Дмитро Гордон

Раніше Арда Туран назвав матч із Фенербахче найгіршим для Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Турецький «Фенербахче» здобув перемогу над донецьким «Шахтарем» з рахунком 1:0 у матчі п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у Лондоні, Велика Британія, на стадіоні «Стемфорд Брідж», а єдиний м’яч у другому таймі забив Ведат Мурікі.

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