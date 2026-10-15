Фото: Мессі замовив розкішну 28-метрову яхту за €10 мільйонів

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Зірковий аргентинський футболіст Ліонель Мессі замовив будівництво нової розкішної яхти-катамарана Ultima 88 довжиною близько 28 метрів. Судно вартістю приблизно 10 мільйонів євро наразі зводиться на виробничих потужностях компанії Sunreef Yachts в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Яхта матиме п'ять кают (зокрема простору майстер-каюту), панорамні зони відпочинку, морський басейн Ocean Lounge та спеціальний гараж для гідроцикла. За словами футболіста, придбання відповідає його любові до морського відпочинку з родиною.

Окрім особистого користування, судно стане частиною проєкту IM Ocean, який Мессі реалізовує спільно з іспанською компанією Med Cat Yachts. Ініціатива передбачає надання в оренду яхт і катамаранів на Балеарських островах — поблизу Майорки, Ібіци та Форментери.

Про це повідомила компанія Sunreef Yachts.

Нагадаємо, Мбаппе побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів та став наймолодшим автором ювілею.

За даними The National, у Коджаелі, Туреччина, збірна Франції перемогла Туреччину з рахунком 1:0 у стартовому матчі групи A1 Ліги націй УЄФА. Для Зінедіна Зідана це був перший матч на посаді головного тренера французької команди.

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