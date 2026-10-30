France Football розслідує ставки на точний топ-5 Золотого м’яча — The Guardian

Організатори футбольної премії «Золотий м’яч» France Football розслідують серію підозрілих ставок, які точно передбачили порядок першої п’ятірки чоловічої премії та принесли майже $200 тисяч прибутку. Організатори також звернулися до поліції, повідомляє The Guardian.

Ставки на точний порядок

За даними французького медіа Upside, 12 акаунтів на криптовалютному ринку прогнозів Polymarket зробили ставки на суму понад $264 тисячі до церемонії. Вони передбачили перемогу Гаррі Кейна, друге місце Кіліана Мбаппе, третє — Ламіна Ямаля, четверте — Родрі та п’яте — Ліонеля Мессі.

Саме в такому порядку футболісти фінішували за підсумками премії, церемонія якої відбулася в лондонському Palladium. Точність прогнозів викликала питання про можливий витік конфіденційних результатів до офіційного оголошення, однак джерело не повідомляє про встановлений факт витоку.

Дані про акаунти

Співзасновник Upside Рафаель Потар заявив, що всі 12 облікових записів створили від 1 до 20 жовтня. Їхня активність була схожою: сім акаунтів не брали участі в інших ринках ставок, а шість зробили перші ставки через 15 хвилин після створення.

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Upside також повідомило, що простежило одну транзакцію до французької платформи. За твердженням медіа, після передання даних про блокчейн-транзакції та адреси криптогаманців платформа підтвердила, що встановила особу, пов’язану з фінансуванням одного з акаунтів. Її ім’я публічно не розкривали.

Перевірка France Football

Upside передало результати свого дослідження France Football, яке належить Groupe Amaury та організовує вручення премії з 1956 року. Як зазначає The Guardian, у п’ятницю надійшло підтвердження про відкриття розслідування, а французьку поліцію також мають поінформувати про обставини справи.

Перед церемонією France Football заявляло, що ім’я переможця заздалегідь знало лише обмежене коло людей. Колишній редактор France Football Паскаль Ферре минулого тижня наголошував, що для збереження таємниці інформацією має володіти якомога менше людей.

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