Фулгем обіграв Галл Сіті та приніс Арбелоа першу перемогу в Прем’єр-лізі — Sky Sports News

«Фулгем» на стадіоні «Крейвен Коттедж» переміг «Галл Сіті» з рахунком 1:0 у матчі Прем’єр-ліги. Для Альваро Арбелоа це стала перша перемога в Прем’єр-лізі в тренерській кар’єрі. Успіх дозволив команді залишити зону вильоту.

Гол Івобі та перевага господарів

Єдиний м’яч у зустрічі забив Алекс Івобі на 34-й хвилині. Він завершив комбінацію «Фулгема», а воротар «Галл Сіті» Константінос Цолакіс не впорався з ударом — м’яч пройшов крізь його руки.

За Sky Sports News, у першому таймі господарі завдали 10 ударів і надалі створювали небезпечні моменти. Цолакіс зокрема врятував команду після виходу Джоша Кінга сам на сам, а також відбив удар Івобі.

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Поперечина та вилучення наприкінці

У другому таймі Івобі пробив поруч зі стійкою. На 74-й хвилині його подача знайшла Гонсало Гарсію, який головою влучив у поперечину. «Галл Сіті» не зумів зрівняти рахунок, хоча на 82-й хвилині гравці гостей вимагали пенальті після падіння Джо Гелхардта у штрафному майданчику, але арбітр не призначив одинадцятиметровий.

У компенсований час «Фулгем» залишився в меншості: Раян Сессеньйон отримав червону картку за запізнілий фол проти Робініо Ваза, зачепивши суперника в районі п’яти та ахіллового сухожилля. Попри вилучення, господарі втримали мінімальну перевагу.

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