Футболіст Домінік Марчук забив за Реал Солт-Лейк у матчі MLS — Interia Sport

У США футболіст Домінік Марчук відзначився голом у матчі регулярного сезону MLS, у якому «Реал Солт-Лейк» переміг «Сент-Луїс Сіті» з рахунком 3:0. 22-річний польський вінгер забив на 53-й хвилині та зробив рахунок 2:0.

Гол Марчука у матчі MLS

Марчук завдав удару з-за меж штрафного майданчика, після якого м’яч влетів під поперечину воріт Бенджаміна Лундта. Коментатори трансляції Apple TV охарактеризували цей удар як видовищний, повідомляє Interia Sport.

Цей гол став для Марчука другим у поточному сезоні MLS. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Сергі Соланс, а через шість хвилин після гола поляка іспанець забив удруге та встановив підсумковий результат.

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Позиція Реал Солт-Лейк

Перемога стала для «Реал Солт-Лейк» одинадцятою в сезоні. Команда має 39 очок і посідає 10-те місце у Західній конференції, продовжуючи боротьбу за вихід до плей-оф.

До переїзду до MLS Марчук грав у Польщі за «Підляшшя» з Бялої-Підляської, «Сталь» із Ряшева та «Ягеллонію» з Білостока, з якою здобув чемпіонство країни. Після сезону 2023/24 він перейшов до «Реал Солт-Лейк», а в другій половині 2025 року виступав на правах оренди за «Цинциннаті». У листопаді 2024 року Марчук дебютував за збірну Польщі в матчі Ліги націй проти Португалії та забив єдиний гол своєї команди.

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