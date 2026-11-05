Футболіст Гаррі Кейн продовжив контракт із Баварією до 2029 року — Sky Sports News

У Німеччині футболіст Гаррі Кейн підписав новий контракт із мюнхенською «Баварією», розрахований до літа 2029 року. Угода продовжує співпрацю англійського нападника з клубом, до якого він перейшов із «Тоттенгема» у 2023 році.

Про продовження контракту повідомляє Sky Sports News. За даними видання, 33-річний капітан збірної Англії забив за «Баварію» 156 голів у 161 матчі.

Трофеї з мюнхенським клубом

За час виступів за «Баварію» Кейн виграв два чемпіонати Бундесліги. Перший із цих титулів, здобутий у 2025 році, став першим великим трофеєм у кар'єрі нападника. Також із мюнхенським клубом він здобув Кубок Німеччини минулого сезону та Суперкубок Німеччини протягом останніх двох років.

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Кейн двічі за останні три роки отримував «Золоту бутсу» Європи як найкращий бомбардир континенту. У кожному з трьох сезонів у складі «Баварії» він також ставав найкращим бомбардиром Бундесліги.

Нагороди та виступи за Англію

Минулого сезону Кейн забив 73 м'ячі за клуб і збірну, зокрема шість голів на чемпіонаті світу 2026 року у складі Англії. Це допомогло йому здобути «Золотий м'яч» 2026 року. Він став першим за 25 років англійцем, який виграв чоловічу нагороду.

Раніше цього місяця нападник зрівнявся з Пітером Шилтоном за кількістю матчів за збірну Англії, зігравши 125-й поєдинок. Також під час перебування в «Баварії» Кейн вивів англійську команду до фіналу Євро-2024.

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