Футболіст Кейн перевершив серії Левандовського у Лізі чемпіонів — Interia Sport

У Мюнхені, Німеччина, нападник «Баварії» Гаррі Кейн забив у матчі Ліги чемпіонів проти «Арсеналу» та продовжив результативну серію в турнірі до десяти ігор. Цей показник дозволив англійцю випередити дві серії Роберта Левандовського, а також серію Рууда ван Ністелроя, повідомляє Interia Sport.

Гол і асист у матчі з «Арсеналом»

Кейн реалізував пенальті на 60-й хвилині та вивів мюнхенський клуб уперед — 2:1. Згодом Деклан Райс зрівняв рахунок, тож гол форварда не приніс «Баварії» перемоги. Також Кейн віддав результативну передачу на Альфонсо Девіса, який зрівняв рахунок — 1:1.

У поєдинку нападник завдав чотирьох ударів, мав 40 дотиків до м'яча та виконав 19 точних передач із точністю 73%. На його рахунку також по одному дриблінгу, перехопленню та відбору.

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За крок до рекорду Роналду

Результативна серія Кейна в Лізі чемпіонів розпочалася 21 січня в матчі проти «Юніона Сен-Жилуаз». До гри з «Арсеналом» він забивав «Вікінгу», «Буде-Глімту», «Парі Сен-Жермен», «Реалу», «Аталанті» та ПСВ. У матчах із ПСЖ і мадридським «Реалом» він відзначався в обох зустрічах.

Кейн перевершив дві серії Левандовського, що тривали з вересня 2019 року до серпня 2020-го та з жовтня 2020 року до жовтня 2021-го. Рекорд належить Кріштіану Роналду, який забивав у 11 поспіль матчах Ліги чемпіонів. За два тижні «Баварія» має зіграти в Мадриді проти «Атлетіко».

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