Футболіст Кріштіану Роналду очолив онлайн-голосування BOAT — Interia Sport

Кріштіану Роналду переміг в онлайн-голосуванні BOAT, у якому вболівальники обирали найвидатнішого володаря щонайменше двох нагород «Золотий м’яч». Перше місце посіла нагорода португальця за 2008 рік, повідомляє Interia Sport.

У десятці — лише Роналду та Мессі

Учасники голосування обирали не футболіста за всю кар’єру, а конкретний рік, за який він отримав «Золотий м’яч». Роналду здобув нагороду 2008 року в останньому сезоні в «Манчестер Юнайтед».

Друге місце посів Ліонель Мессі з нагородою за 2012 рік, третє — Роналду за 2017-й. Четвертим став Мессі з «Золотим м’ячем» за 2023 рік. До першої десятки також увійшли нагороди Роналду за 2016, 2014 і 2013 роки та Мессі за 2015, 2011 і 2009 роки.

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Умови голосування

Голосування тривало з 1 жовтня. Точну кількість голосів за кандидатів не оприлюднили — назвали лише позиції в підсумковому рейтингу.

Кожен голос коштував один євро. Учасники отримували цифрове зображення першого «Золотого м’яча» 1956 року, а також два шанси у розіграші квитків на наступну церемонію. Понад один раз проголосували 5009 осіб: 44 уболівальники голосували від 10 до 26 разів, 300 — від п’яти до дев’яти разів, ще 4665 користувачів — від двох до чотирьох разів.

Серед інших доступних для голосування кандидатів були Марко ван Бастен, Мішель Платіні, Йоган Кройф, Роналдо, Франц Беккенбауер, Кевін Кіган, Альфредо Ді Стефано та Карл-Гайнц Румменігге.

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