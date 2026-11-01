Футболіст Левандовський забив і асистував у матчі Chicago Fire — Interia Sport

Польський футболіст Роберт Левандовський забив гол і зробив результативну передачу в гостьовому матчі Chicago Fire проти Colorado Rapids у США в регулярному сезоні MLS. Chicago Fire переміг із рахунком 4:2, повідомляє Interia Sport.

Гол після виходу на заміну

Левандовський розпочав гру в запасі та вийшов на поле за рахунку 2:2. На 74-й хвилині він отримав передачу від Філіпа Цинкернагеля, увірвався до штрафного майданчика та пробив у ворота з гострого кута. Цей гол перервав серію з восьми матчів без забитих м’ячів, яку польський нападник мав перед зустріччю з Colorado Rapids.

Наприкінці гри Левандовський також узяв участь у четвертому голі гостей. На 88-й хвилині він віддав передачу Пусо Дітхеяне, який установив остаточний рахунок.

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Перебіг матчу

Colorado Rapids відкрив рахунок на 22-й хвилині після удару Моргана Віттакера. Chicago Fire зрівняв рахунок перед перервою завдяки Джонатану Бамбі. У другому таймі Бамба оформив дубль на 56-й хвилині, але через дві хвилини Пакстен Ааронсон відновив рівновагу — 2:2.

Окрім Левандовського, за Chicago Fire відзначилися Бамба, який забив двічі, та Дітхеяне. У наступному матчі команда зіграє вдома проти Columbus Crew.

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