Футболіст Мессі отримає Нагороду принцеси Астурійської — Interia Sport

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі 23 жовтня має отримати Нагороду принцеси Астурійської в категорії «Спорт». Церемонія відбудеться в театрі Кампоамор в Ов'єдо, Іспанія, за участю іспанських монархів. За даними Interia Sport, футболіст прибув до міста у четвер разом із дружиною.

Зустріч із уболівальниками

22 жовтня біля готелю в Ов'єдо на Мессі чекали численні прихильники, зокрема аргентинці. Футболіст роздавав автографи та фотографувався з людьми. Увечері він також зустрівся з молоддю і говорив про цінності, пов'язані зі спортом.

Мессі прилетів до Ов'єдо не заради футбольного матчу, а для участі в церемонії вручення нагороди. Раніше він виступав за «Барселону», а також став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини в Катарі.

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Відзнака за спорт і соціальні ініціативи

Журі відзначило не лише футбольні досягнення Мессі, а й його діяльність, спрямовану на поліпшення доступу до освіти та медичної допомоги для дітей у складних життєвих обставинах. Він підтримує ініціативи для наймолодших пацієнтів.

У розмові з агентством EFE Мессі зазначив, що його батько Хорхе був би дуже радий цій нагороді. За словами футболіста, відзнака стосується не тільки успіхів на полі, а й інших напрямів його діяльності. Серед інших лауреатів цього року — історик і журналіст Тімоті Ґартон Еш, письменник Джуліан Барнс, астронавтка Крістіна Кох та співачка і поетеса Патті Сміт.

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