Футболіст Мессі забив два голи у перемозі Інтер Маямі — Interia Sport

Футболіст Ліонель Мессі забив два м’ячі у виїзному матчі «Інтер Маямі» проти «Атланта Юнайтед» у США. Зустріч завершилася перемогою команди з Маямі з рахунком 3:1, повідомляє Interia Sport.

Два голи за чотири хвилини

До перерви «Інтер Маямі» вів у рахунку завдяки голу Германа Бертераме. Мессі відзначився у другому таймі: на 56-й хвилині він почав атаку поблизу центральної лінії, пробіг із м’ячем кількадесят метрів і віддав передачу партнеру.

Після зворотного пасу аргентинець увійшов до штрафного майданчика, обіграв кількох суперників і переграв воротаря. Через чотири хвилини Мессі отримав довгу передачу за лінію оборони, обіграв захисника та реалізував вихід сам на сам.

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Заявлений рекорд

За даними Interia Sport, завдяки цим голам Мессі міг встановити рекорд за швидкістю досягнення позначки у 100 м’ячів за один клуб. Видання стверджує, що аргентинцеві знадобилося для цього 120 матчів за «Інтер Маямі».

Другим у наведеному виданням переліку є Луїс Суарес: він забив 100 голів за «Барселону» у 124 матчах.

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