Футболіст Салах допоміг Трабзонспору перемогти Гарт — The National

Єгипетський футболіст Мохамед Салах забив гол і віддав результативну передачу в матчі турецького «Трабзонспора» проти шотландського «Гартса» в Лізі конференцій. Господарі перемогли в Трабзоні з рахунком 2:0, повідомляє The National.

Гол і асист Салаха

Матч на стадіоні Papara Park став для Салаха 150-м у турнірах УЄФА. Гості могли відкрити рахунок, коли Малачі Феган-Волкотт влучив у стійку. Однак «Трабзонспор» вийшов уперед після пенальті, який реалізував Салах. Одинадцятиметровий призначили після фолу Томаса Бента Магнуссона.

Незадовго до завершення першої години гри єгиптянин асистував Джу Франкуліно, який забив другий м’яч. Цей гол став для «Трабзонспора» 200-м у єврокубках. У компенсований час господарі залишилися в меншості після вилучення Сідні Лопеша Кабрала, але зберегли перевагу.

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Статистика в Туреччині

Раніше цього місяця Салах встановив рекорд турецької Суперліги як найшвидший гравець, що набрав 10 результативних дій. Після літнього переходу з «Ліверпуля» він досяг цієї позначки за сім матчів, маючи сім голів і три асисти. Згодом футболіст збільшив свій доробок до восьми голів у Суперлізі.

Перемога Борнмута

В іншому матчі єврокубків «Борнмут» на своєму полі розгромив «Мілан» з рахунком 3:0 у Лізі Європи. Джастін Клюйверт і Маркус Таверньє реалізували пенальті в першому таймі, а Амін Адлі забив на 84-й хвилині. Голкіпера та капітана «Мілана» Майка Меньяна вилучили на початку гри за фол проти Тайлера Адамса.

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