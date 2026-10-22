Футболіст Скорась отримав 7,9 балів попри поразку Ланса 0:3 — Interia Sport

У Брюгге, Бельгія, «Ланс» поступився «Брюгге» з рахунком 0:3 у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Польський футболіст Міхал Скорась вийшов у стартовому складі гостей і провів на полі всі 90 хвилин матчу проти свого колишнього клубу.

Голи бельгійської команди

За «Брюгге» забили Ганс Ванакен, Роберто Сейс і Карлос Форбс. Це стала друга поспіль поразка «Ланса» в турнірі: раніше команда програла «Спортінгу» з рахунком 0:2. У першому турі французький клуб переміг празьку «Славію» — 3:2.

Як повідомляє Interia Sport, Flashscore оцінив виступ Скорася у 7,9 бала — це був найвищий показник серед футболістів «Ланса».

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Оцінки французьких медіа

Maxifoot.fr поставив Скорасю 5 балів із 10. Видання відзначило його роботу в обороні проти Форбса, гру під час опіки Саббе, а також участь в атаках і подачі, що створили кілька небезпечних моментів. Водночас після перерви, за оцінкою медіа, він діяв слабше разом із командою.

Hommedumatch.fr оцінив гру 26-річного футболіста у 6,5 бала, звернувши увагу на його боротьбу за м’яч і спроби знаходити передачами нападників, попри жовту картку. 433foot.fr також поставив 5 балів, назвавши гру Скорася енергійною, але надто хаотичною та недостатньо ефективною. Найнижчу оцінку — 4,5 бала — йому дав уболівальницький портал rclensois.fr.

Наступним суперником «Ланса» в Лізі чемпіонів стане італійське «Комо».

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