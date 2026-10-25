Футболіст Відзева Капуаді засудив дописи Ковальчика про Камару — Interia Sport

Захисник Відзева Стів Капуаді засудив дописи колишнього футболіста збірної Польщі Войцеха Ковальчика щодо гравця Радом’яка Ібрагіма Камари. Interia Sport характеризує ці публікації в соціальних мережах як расистські та вульгарні.

Події матчу Погоні та Радом’яка

Дописи Ковальчика з’явилися після матчу Погоні Щецин із Радом’яком, що завершився з рахунком 4:3. Наприкінці гри арбітр після відеоперегляду не зарахував гол гостей. Камара отримав червону картку за удар суперника ногою, а згодом під час сутички біля бокової лінії атакував Дарко Чурлинова.

За даними видання, Ковальчик коментував ці епізоди в соцмережах, використовуючи образливі вислови про колір шкіри Камари. Видання пов’язує реакцію Капуаді саме з цими публікаціями.

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Позиція Стіва Капуаді

Капуаді заявив, що не підтримує поведінку футболіста Радом’яка в цьому матчі та наголосив: гравці мають відповідати за власні дії. Водночас він зазначив, що це не може бути приводом для нападок на ідентичність спортсмена.

Футболіст Відзева назвав використані вислови глибоко образливими та неприпустимими. За його словами, вони не мають нічого спільного зі спортивним аналізом або критикою дій гравця. Капуаді також наголосив на відповідальності людей, які мають доступ до медіа, та застеріг, що применшення таких висловлювань може сприяти нормалізації расизму.

На думку захисника, в Екстраклясі футболістів слід оцінювати за їхніми вміннями, результатами та поведінкою, а не за кольором шкіри.

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