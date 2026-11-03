Футболіст Залевський відіграв 76 хвилин у поразці Аталанти від Парми — Interia Sport

«Аталанта» в Бергамо, Італія, зазнала домашньої поразки від «Парми» з рахунком 0:3 у матчі Серії А. Нікола Залевський вийшов у стартовому складі господарів, провів на полі 76 хвилин і був замінений Лазаром Самарджичем.

Три голи Парми

За даними Interia Sport, у складі «Парми» відзначилися Джованні Фаббіан і Сімоне Лонтані. Ще один м’яч «Аталанта» пропустила після автоголу Давіде Дзаппакости.

Для команди з Бергамо це був п’ятий поспіль матч без перемоги. Після гри «Аталанта» мала 11 очок і посідала 13-те місце в турнірній таблиці Серії А.

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Оцінки гри Залевського

Італійський Eurosport оцінив виступ 24-річного гравця збірної Польщі на 6 балів, відзначивши його активність між лініями та прагнення бути відкритим для передач. Leggo.it поставив Залевському 5 балів, а Tuttomercatoweb.com і Virgilio.it — по 5,5. У Tuttomercatoweb.com звернули увагу на стандарти у виконанні футболіста та низькі подачі, тоді як Virgilio.it відзначив його роботу на правому фланзі й небезпечний удар наприкінці першого тайму.

У попередньому матчі з «Фіорентиною», який завершився внічию 2:2, Залевський забив гол і віддав результативну передачу. Це був його перший м’яч у поточному сезоні Серії А.

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