Футболіста Бетіса Берналя дискваліфікували на чотири матчі — Interia Sport

В Іспанії Дисциплінарна комісія Королівської іспанської футбольної федерації дискваліфікувала футболіста Реала Бетіс Факундо Берналя на чотири матчі. Як повідомляє Interia Sport, покарання пов’язане з епізодом у матчі Ла Ліги проти Барселони, який завершився перемогою каталонського клубу з рахунком 5:2.

Вилучення після сутички з Ямалем

Берналь отримав червону картку на 54-й хвилині після сутички з вінгером Барселони Ламіном Ямалем. У рапорті арбітра зазначено, що футболіст Бетіса схопив суперника за шию та двічі вдарив його головою в обличчя, коли м’яч не був у грі.

Після вилучення Реал Бетіс майже весь другий тайм провів у меншості. У джерелі вказано, що через характер порушення дискваліфікація Берналя поширюється на матчі Ла Ліги та Кубка Іспанії.

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Пропустить матч Кубка Іспанії

Зокрема, футболіст не зіграє у кубковому матчі проти CDA Navalcarnero. Очікується, що він повернеться на поле після міжнародної паузи.

Журналіст Mundo Deportivo Рамон Фуентес повідомив, що чотири матчі є мінімальним можливим покаранням за такий тип порушення. Частина вболівальників Бетіса в соцмережах також заявляла, що санкції мав би отримати й Ямаль через участь у сутичці.

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