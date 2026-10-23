Футболіста Кудрівки Івана Петряка забрала швидка після зіткнення на пол

Президент «Кудрівки» Роман Солодаренко розповів про стан Івана Петряка в коментарі для видання «Трибуна». За його словами, він уже зв’язувався з футболістом. Нині гравець перебуває в лікарні, а поруч із ним — один із лікарів клубу. Петряк уже прийшов до тями. Однак медики мають провести повторний огляд і зробити додаткові знімки, щоб визначити точний характер ушкоджень. «Йому повторно зроблять огляд. Після того, як зроблять знімки, буде точно зрозуміло, що саме з Петряком», — зазначив Солодаренко.

Президент клубу також розповів, що в кареті швидкої допомоги разом із футболістом їхали четверо медиків. За попередньою інформацією, у Петряка є ушкодження кісткової частини черепа. Остаточні висновки щодо його стану мають зробити лікарі після обстеження. У клубі переживають за здоров’я гравця та чекають на результати огляду. «Ми всі переживаємо за Івана. Від президента — до адміністратора», — сказав Солодаренко.

Наразі головне питання — наскільки серйозними виявилися травми та скільки часу футболісту знадобиться на відновлення. Відповіді на це очікують після додаткових обстежень.

Що розповів Владислав Дубінчак

Зіткнення прокоментував і захисник «Динамо» Владислав Дубінчак. У післяматчевому інтерв’ю для УПЛ.ТБ він зізнався, що сильно злякався, коли побачив, що сталося з Петряком. За словами футболіста, одразу після епізоду він подумав про родину суперника та попросив вибачення в його близьких. Дубінчак наголосив, що розуміє, наскільки важко було побачити цей момент дружині й дітям Івана.

«Бачити таке дружині та дітям — дуже страшно. Я й сам після цього моменту вимкнувся з гри. Морально це дуже важко. Мені дійсно стало дуже страшно», — розповів захисник «Динамо».

Дубінчак також заявив, що планував після матчу приїхати до лікарні, щоб поспілкуватися з Петряком і попросити в нього вибачення. Він пояснив, що не хотів завдати супернику шкоди, однак зіткнення закінчилося травмою. Футболіст зізнався, що емоційно важко пережив цей епізод і досі не може заспокоїтися. Він висловив сподівання, що Петряк одужає і що іншим гравцям не доведеться переживати подібних ситуацій.

Чим завершився матч «Динамо» — «Кудрівка»

Поєдинок 10-го туру чемпіонату України завершився перемогою київського «Динамо» з рахунком 3:1. Цей матч припав на день народження вінгера киян Андрія Ярмоленка. Футболістові виповнилося 37 років. Однак забити гол, який дозволив би йому одноосібно очолити список найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України, Ярмоленку не вдалося.

Виконувач обов’язків головного тренера «Динамо» Мацей Кендзьорек замінив гравця під час матчу. Після фінального свистка тренер також прокоментував поведінку Ярмоленка. Це він зробив у коментарі для сайту Трибуна.



Чернівецька «Буковина» програла «Кудрівці» з рахунком 1:4 у матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги. Суперник чернівецької команди перед поєдинком посідав останнє місце в чемпіонаті.

Сьогодні, 17 серпня, у третьому турі Української Прем'єр-ліги відбувся матч між дебютантами Кудрівкою та СК Полтавою.